Рейтинг торговых точек с шаурмой появится в Москве

Москва, 23 ноября. Москвичам расскажут, в каких точках лучше всего покупать шаурму. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова координатора проекта «Безопасная столица» Антона Акишина.

Активисты общественного объединения разместят на собственном сайте результаты проверок и передадут их координаторам приложения «Шаурма Патруль».

«Они сравнят со своими, выложат у себя и напишут, что данная продукция является опасной для здоровья и жизни. Таким образом мы сделаем рейтинг киосков, где готовят шаурму», — сообщил Акишин.

Отметим, ранее участники проекта, которые, кстати, принимали активное участие в проверке качества шаурмы во время проведения ЧМ-2018, выступили со следующей идеей: торгующие данным продуктом киоски привести к единому дизайну.