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Синоптики предупредили о снеге и гололедице 23 ноября в Москве

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Синоптики предупредили о снеге и гололедице 23 ноября в Москве

Москва, 23 ноября. Синоптики предупредили москвичей о том, что в пятницу ожидается мороз, снег и гололедица.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 23 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет снег, на дорогах возможно образование гололедицы, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

В дневное время суток столбик термометра опустится от минус одного до минус трех градусов. В области — от минус одного до минус шести. Западный ветер будет дуть со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Автор: Алексей Громов
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