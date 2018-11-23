Синоптики предупредили о снеге и гололедице 23 ноября в Москве

Москва, 23 ноября. Синоптики предупредили москвичей о том, что в пятницу ожидается мороз, снег и гололедица.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 23 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет снег, на дорогах возможно образование гололедицы, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

В дневное время суток столбик термометра опустится от минус одного до минус трех градусов. В области — от минус одного до минус шести. Западный ветер будет дуть со скоростью от шести до 11 метров в секунду.