Более 460 цифровых мониторов транслируют объявления в Москве

Москва, 23 ноября. Больше ста цифровых экранов разного формата установили на улицах российской столицы с начала 2018 года, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя департамента СМИ и рекламы города Ивана Шубина.

На магистралях, эстакадах, на Садовом кольце и в центре города ввели в эксплуатацию 115 цифровых экранов разного формата, тем самым увеличив число рекламных поверхностей, транслирующих изображение в цифровом формате, до 465.

Отметим, самые маленькие экраны представляют собой панели размером 1,2 на 1,8 метра, а самые большие — 15 на 5 метров. По словам Ивана Шубина, рекламные коммуникации «благодаря современным технологиям становятся более точечными и актуальными».