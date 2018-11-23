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Стал известен самый популярный автомобиль Москвы в сегменте SUV

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Стал известен самый популярный автомобиль Москвы в сегменте SUV

Москва, 23 ноября. Объем рынка SUV Москвы в октябре 2018 года составил 10,5 тысячи единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что эта цифра выше на 24%, чем в октябре 2017 года. При этом лидером на рынке SUV является Hyundai Creta, машину купили 686 москвичей (приобрели меньше на 4%, чем в 2017 году). На втором месте оказался Renault Kaptur с 629 машинами и ростом продаж в 2,7 раз.

Далее идут Volkswagen Tiguan, которых купили 544 единиц (продажи упали на 1%), Skoda Kodiaq с 534 машинами (рост продаж составил в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 штук, рост продаж на 43%).

Ранее назвали самые популярные автомобили Москвы и Подмосковья. В российской столице и области зарегистрировано 6,4 миллиона автомобилей, что составляет 15% от всего парка машин в стране. Самая популярная марка автомобиля — Ford Focus. В Москве таких автомобилей 88,3 тысячи. На втором месте по популярности оказался кореец Hyundai Solaris, в городе и области 86,9 тысячи машин.

Стал известен самый популярный автомобиль Москвы в сегменте SUV

Автор: Алия Садыкова
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