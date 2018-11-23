Пожар произошел в металлическом строении в Новой Москве, есть пострадавшие

Москва, 23 ноября. Серьезный пожар зафиксировали в металлическом строении в Новой Москве, есть пострадавшие. Соответствующая информация появилась на сайте столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова поступило в экстренные службы в пятницу, 23 ноября, около 04.20. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС на спецмашинах, которым удалось ликвидировать возгорание на площади в сто квадратных метров около 05.20.