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Происшествия

Пожар произошел в металлическом строении в Новой Москве, есть пострадавшие

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Пожар произошел в металлическом строении в Новой Москве, есть пострадавшие

Москва, 23 ноября. Серьезный пожар зафиксировали в металлическом строении в Новой Москве, есть пострадавшие. Соответствующая информация появилась на сайте столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова поступило в экстренные службы в пятницу, 23 ноября, около 04.20. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС на спецмашинах, которым удалось ликвидировать возгорание на площади в сто квадратных метров около 05.20.

«К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие», — рассказали в МЧС.

Автор: Алексей Громов
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