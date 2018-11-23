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На московских магистралях обустроили 11 новых разворотов в 2018 году

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На московских магистралях обустроили 11 новых разворотов в 2018 году

Москва, 23 ноября. На пяти московских магистралях обустроили 11 новых разворотов в 2018 году, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.

Переразметка дорог позволила разгрузить несколько магистралей, которые являются «проблемными»: очень часто образовывались автомобильные пробки.

«Новые развороты, организованные на пяти магистралях, позволяют водителям экономить до десяти минут в пути», — сообщил Юрьев.

Отметим, три новых разворота обустроили на Бутырской улице, еще четыре появились на Хорошевском шоссе. Также два разворота теперь есть на Севастопольском проспекте и еще по одному — на Балаклавском проспекте и на улице Подольских Курсантов.

Автор: Алексей Громов
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