На московских магистралях обустроили 11 новых разворотов в 2018 году

Москва, 23 ноября. На пяти московских магистралях обустроили 11 новых разворотов в 2018 году, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.

Переразметка дорог позволила разгрузить несколько магистралей, которые являются «проблемными»: очень часто образовывались автомобильные пробки.

«Новые развороты, организованные на пяти магистралях, позволяют водителям экономить до десяти минут в пути», — сообщил Юрьев.

Отметим, три новых разворота обустроили на Бутырской улице, еще четыре появились на Хорошевском шоссе. Также два разворота теперь есть на Севастопольском проспекте и еще по одному — на Балаклавском проспекте и на улице Подольских Курсантов.