Снег, дождь, гололед, сильный ветер: москвичей экстренно предупреждают об ухудшении погоды 

Москва, 22 ноября. В ночь на пятницу в Москве ожидается резкое ухудшение погоды: снег с дождем и усиление ветра, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Спасатели со ссылкой на данные синоптиков предупреждают москвичей и гостей столицы, что в ночь на пятницу местами по Москве ожидается снег с дождем, мокрый снег, переходящий в снег. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Ожидается гололед и гололедица.

Сотрудники МЧС рекомендовали горожанам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций и не укрываться под деревьями. Автомобили советуют парковать вдали от деревьев.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Центральной России ждут мощный снежный шторм. Циклон придет с севера Сибири: затронет Москву, а также распространится на Архангельскую и Мурманскую области.