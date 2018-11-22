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ВС РФ отклонил иск недовольных строительством многоэтажки жителей Кунцево

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ВС РФ отклонил иск недовольных строительством многоэтажки жителей Кунцево

Москва, 22 ноября. Верховный суд РФ вслед за Московским городским судом отклонил иск жителей Кунцево, оспаривающих законность строительства многоэтажного дома в районе на западе столицы.

Решение ВС РФ означает, что ранее приостановленная стройка может быть возобновлена.

Напомним, группа ПИК планирует построить на улице Ивана Франко 26-этажный дом, который будет передан городу под муниципальное жилье. Всего в Кунцево в рамках программы реновации планируется снести 37 старых домов, вместо них в районе появятся новые многоэтажные здания.

В понедельник местные жители попытались помешать прибытию строительной техники на площадку на улице Ивана Франко, у них даже возник конфликт с сотрудниками ЧОП.  

ВС РФ отклонил иск недовольных строительством многоэтажки жителей Кунцево

Автор: Федор Веснин
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