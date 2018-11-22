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Власти Подмосковья станут штрафовать за антенны и кондиционеры на домах

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Власти Подмосковья станут штрафовать за антенны и кондиционеры на домах

Москва, 22 ноября. Муниципалитеты в Подмосковье смогут устанавливать требования к архитектурно-художественному облику зданий. Об этом заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

По его словам, если антенны, кондиционеры, а также любые другие элементы будут портить внешний вид здания, то муниципалитет имеет права вынести предупреждение собственнику.

«В случае не выполнения требований, федеральным законодательством предусмотрены штрафные санкции», — заявил Хайкин в беседе с телеканалом «360».

Напомним, что 15 ноября депутаты Мособлдумы приняли законопроект, который предусматривает штрафы за размещение конструкций, которые портят внешний вид зданий. Кроме того, предусмотрена ответственность за содержание в плохом состоянии крыш, оконных и дверных проемов, фасадов, витрин, навесов и других элементов домов.

Автор: Денис Коробейников
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