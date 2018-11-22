Десятый центр инсультной сети открылся в Подмосковье
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Москва, 22 ноября. Десятая по счету клиника инсультной сети открылась в Московской области. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter мэр российской столицы Сергей Собянин.
В четверг, 22 ноября, в Зеленограде открылся десятый центр столичной инсультной сети. Здесь медработники будут проводить экстренные операции по удалению тромбов, пишет «Вечерняя Москва».
«Время от прибытия скорой к пациенту до доставки в стационар значительно сократилось, так как раньше врачи были вынуждены везти больных в другие центры. А это самые необходимые минуты, способные спасти жизнь человека», — отметил Собянин.