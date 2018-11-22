Десятый центр инсультной сети открылся в Подмосковье

Москва, 22 ноября. Десятая по счету клиника инсультной сети открылась в Московской области. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter мэр российской столицы Сергей Собянин.

В четверг, 22 ноября, в Зеленограде открылся десятый центр столичной инсультной сети. Здесь медработники будут проводить экстренные операции по удалению тромбов, пишет «Вечерняя Москва».