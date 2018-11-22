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Стрелявших по трамваю хулиганов задержали в Москве

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Стрелявших по трамваю хулиганов задержали в Москве

Москва, 22 ноября. Сотрудники полиции задержали молодых людей, которые устроили стрельбу по трамваю в Москве.

Причастных к обстрелу трамвая, следовавшего в сторону депо без пассажиров по улице Преображенский Вал на востоке столицы, задержали сотрудники полиции. 

Ими оказались безработные 22-летние москвичи. Известно, что они находились в салоне иномарки, когда открыли стрельбу из травматического оружия. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МВД.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. 

Автор: Алексей Громов
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