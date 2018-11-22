Неизвестный ударил ножом прохожую на востоке Москвы

Москва, 22 ноября. Сотрудники полиции ищут неизвестного, который ударил ножом женщину в Москве. Соответствующую информацию переедают в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Сообщение о нападении поступило в отделение правоохранительных органов в четверг, 22 ноября, около 14.10. По предварительным данным, на Хабаровской улице мужчина, личность которого на данный момент не установлена, ударил ножом женщину, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.