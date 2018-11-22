Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Более 3 млн рецептов на льготные лекарства получили жители Подмосковья

171
0 Оставить комментарий

Более 3 млн рецептов на льготные лекарства получили жители Подмосковья

Москва, 22 ноября. Свыше трех миллионов рецептов получили жители Московской области с начала 2018 года. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Он отметил, что за 11 месяцев было выписано свыше трех миллионов рецептов на льготные лекарственные препараты. Общая сумма составляет почти десяти миллиардов рублей.

Право на льготное обеспечение лекарствами имеют 680 тысяч жителей Подмосковья.

«Отпуск таких препаратов сегодня в Московской области осуществляется в 326 аптечных пунктах, семь из них работают в круглосуточном режиме», — рассказал Матвеев.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.