Более 3 млн рецептов на льготные лекарства получили жители Подмосковья

Москва, 22 ноября. Свыше трех миллионов рецептов получили жители Московской области с начала 2018 года. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Он отметил, что за 11 месяцев было выписано свыше трех миллионов рецептов на льготные лекарственные препараты. Общая сумма составляет почти десяти миллиардов рублей.

Право на льготное обеспечение лекарствами имеют 680 тысяч жителей Подмосковья.