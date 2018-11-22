Испорченные продукты стали причиной вскрытия квартиры в Москве

Москва, 22 ноября. Испорченные продукты питания стали причиной вскрытия квартиры в Москве. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Москвич 21 ноября заявил в отделение полиции, что в доме на Ялтинской улице чувствуется неприятный трупный запах. На место незамедлительно прибыл наряд АП-1 ОР ППСП по Нагорному району.

После вскрытия квартиры удалось установить, что в холодильнике испортились продукты питания, поэтому и появился неприятный запах. Хозяйки квартиры в течение длительного времени не было дома.