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Испорченные продукты стали причиной вскрытия квартиры в Москве

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Испорченные продукты стали причиной вскрытия квартиры в Москве

Москва, 22 ноября. Испорченные продукты питания стали причиной вскрытия квартиры в Москве. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Москвич 21 ноября заявил в отделение полиции, что в доме на Ялтинской улице чувствуется неприятный трупный запах. На место незамедлительно прибыл наряд АП-1 ОР ППСП по Нагорному району.

После вскрытия квартиры удалось установить, что в холодильнике испортились продукты питания, поэтому и появился неприятный запах. Хозяйки квартиры в течение длительного времени не было дома.

Автор: Алексей Громов
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