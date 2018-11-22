Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Московская проститутка подралась с клиентом и обвинила его в насилии

38
0 Оставить комментарий

Московская проститутка подралась с клиентом и обвинила его в насилии

Москва, 22 ноября. Женщина с низкой социальной ответственностью подралась с клиентом и обвинила его в насилии в Москве.

Как стало известно ФАН, в отделение полиции 21 ноября поступило сообщение от женщины 1986 года рождения, которая сообщила, что неизвестный мужчина в отношении нее совершил действия сексуального характера в отеле, расположенном на Пресненской набережной.

Несколькими часами ранее из отеля в отделение полиции доставили эту же женщину и мужчину 1986 года рождения. Задержанный рассказал, что распивал алкогольные напитки со своим другом в баре, после чего они вызвали к себе девушек с низкой социальной ответственностью. Позже его друг уехал с одной из девушек, а между оставшимися в номере разгорелся конфликт.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.