Московская проститутка подралась с клиентом и обвинила его в насилии

Москва, 22 ноября. Женщина с низкой социальной ответственностью подралась с клиентом и обвинила его в насилии в Москве.

Как стало известно ФАН, в отделение полиции 21 ноября поступило сообщение от женщины 1986 года рождения, которая сообщила, что неизвестный мужчина в отношении нее совершил действия сексуального характера в отеле, расположенном на Пресненской набережной.

Несколькими часами ранее из отеля в отделение полиции доставили эту же женщину и мужчину 1986 года рождения. Задержанный рассказал, что распивал алкогольные напитки со своим другом в баре, после чего они вызвали к себе девушек с низкой социальной ответственностью. Позже его друг уехал с одной из девушек, а между оставшимися в номере разгорелся конфликт.