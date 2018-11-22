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Четверо залезли в московское общежитие через балкон и изнасиловали двух сестер из Узбекистана

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Четверо залезли в московское общежитие через балкон и изнасиловали двух сестер из Узбекистана

Москва, 22 ноября. Четверо неизвестных мужчин проникли через балкон в общежитие и изнасиловали уроженку Узбекистана и ее сестру в Москве. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 21 ноября около 03.00 на улице 9-я Парковая: неизвестный проник в помещение через балкон и впустил еще троих мужчин, после чего они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении гражданки Узбекистана и ее сестры 1986 и 1979 годов рождения соответственно, а затем похитили принадлежавшее девушкам имущество и скрылись.

Сообщение об этом поступило в отделение полиции 21 ноября. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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