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Рекордное число новых квартир купили в Москве за октябрь

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Рекордное число новых квартир купили в Москве за октябрь

Москва, 22 ноября. Рекордное количество квартир в новостройках купили в октябре 2018 года в российской столице. Соответствующие данные передает управление Росреестра по городу.

Количество сделок, связанных с новостройками, в октябре текущего года выросло на 18 процентов по сравнению с сентябрем и составило свыше восьми тысяч. Отметим, данные показатели выше на 58 процентов, чем было зафиксировано в октябре прошлого года.

В период с января по октябрь 2018 года оформлено на 75 процентов больше ипотек, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор: Алексей Громов
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