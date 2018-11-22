Рекордное число новых квартир купили в Москве за октябрь

Москва, 22 ноября. Рекордное количество квартир в новостройках купили в октябре 2018 года в российской столице. Соответствующие данные передает управление Росреестра по городу.

Количество сделок, связанных с новостройками, в октябре текущего года выросло на 18 процентов по сравнению с сентябрем и составило свыше восьми тысяч. Отметим, данные показатели выше на 58 процентов, чем было зафиксировано в октябре прошлого года.

В период с января по октябрь 2018 года оформлено на 75 процентов больше ипотек, чем за аналогичный период в прошлом году.