Неизвестные застрелили бизнесмена в Подмосковье

Москва, 22 ноября. Уголовное дело возбудили об убийстве предпринимателя в Московской области. Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном ГСУ СКР.

Преступление было совершено в среду, 21 ноября, во дворе дома в Видном: 36-летнего мужчину доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Врачи сделали все возможное, однако спасти предпринимателя не удалось.

В настоящее время возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.