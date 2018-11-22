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Один рабочий погиб и трое пострадали при обрушении труб в Новой Москве

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Один рабочий погиб и трое пострадали при обрушении труб в Новой Москве

Москва, 22 ноября. Тяжелая конструкция рухнула на людей у метро «Саларьево» в Москве. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Обрушение произошло на стройке, тяжелая конструкция — огромная труба — придавила четверых человек, которые не смогли ее удержать. Известно, что рабочие возводили четырехэтажный БЦ «Солярис»: проводился монтаж труб отопления. Обвал произошел на третьем этаже.

Один человек получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, еще трое получили серьезные травмы. По предварительным данным, одному рабочему оторвало ногу. Администрация здания отказывается пропускать МЧС на место происшествия. 

Автор: Алексей Громов
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