Более 2 млн рублей украли из дома пенсионерки в Новой Москве

Москва, 22 ноября. Более двух миллионов рублей украли грабители у пенсионерки в Новой Москве. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение об ограблении на крупную сумму поступило в отделение полиции от пенсионерки, которая проживает в поселении Марушкинское в деревне Власово (СНТ «Красная Горка») на улице Заречная в Новой Москве.

По словам заявительницы, трое людей в масках, личность которых на данный момент не установлена, ворвались в дом, связали ее веревкой из полимерного материала и украли два миллиона рублей.