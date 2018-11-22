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Более 2 млн рублей украли из дома пенсионерки в Новой Москве

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Более 2 млн рублей украли из дома пенсионерки в Новой Москве

Москва, 22 ноября. Более двух миллионов рублей украли грабители у пенсионерки в Новой Москве. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение об ограблении на крупную сумму поступило в отделение полиции от пенсионерки, которая проживает в поселении Марушкинское в деревне Власово (СНТ «Красная Горка») на улице Заречная в Новой Москве.

По словам заявительницы, трое людей в масках, личность которых на данный момент не установлена, ворвались в дом, связали ее веревкой из полимерного материала и украли два миллиона рублей.

Автор: Алексей Громов
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