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ДТП с тремя грузовиками, парализовавшее МКАД, попало на видео

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ДТП с тремя грузовиками, парализовавшее МКАД, попало на видео

Москва, 22 ноября. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось на Ярославском шоссе: столкнулись три грузовика, движение на участке практически парализовано. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Авария с участием трех грузовиков случилась на Ярославском шоссе (около километра от МКАД в сторону области). Есть информация об одном пострадавшем.

В настоящее время движение транспорта в сторону области практически парализовано.

Автор: Алексей Громов
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