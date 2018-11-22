ДТП с тремя грузовиками, парализовавшее МКАД, попало на видео

Москва, 22 ноября. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось на Ярославском шоссе: столкнулись три грузовика, движение на участке практически парализовано. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Авария с участием трех грузовиков случилась на Ярославском шоссе (около километра от МКАД в сторону области). Есть информация об одном пострадавшем.

В настоящее время движение транспорта в сторону области практически парализовано.