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Тело мужчины с проломленной головой нашли на северо-востоке Москвы

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Тело мужчины с проломленной головой нашли на северо-востоке Москвы

Москва, 22 ноября. Тело мужчины нашли в московском районе Северное Медведково. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на слова представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по российской столице.

Окровавленный труп 53-летнего мужчины нашли в квартире дома на улице Грекова. Сотрудники полиции установили, что погибшим оказался хозяин квартиры. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, судмедэксперты установят точную причину смерти мужчины.

Автор: Алексей Громов
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