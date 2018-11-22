Тело мужчины с проломленной головой нашли на северо-востоке Москвы

Москва, 22 ноября. Тело мужчины нашли в московском районе Северное Медведково. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на слова представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по российской столице.

Окровавленный труп 53-летнего мужчины нашли в квартире дома на улице Грекова. Сотрудники полиции установили, что погибшим оказался хозяин квартиры. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, судмедэксперты установят точную причину смерти мужчины.