Кроссовер за 5 млн рублей угнали в Новой Москве

Москва, 22 ноября. Автомобиль за пять миллионов рублей угнали в Новой Москве. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления МВД.

Неизвестный похитил автомобиль, стоимость которого составляет порядка 5,2 миллионов рублей. С сообщением об угоне машины в отделение полиции обратился мужчина 1984 года рождения, проживающий в Марьино.

В настоящее время возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личность угонщика. Об этом пишет РИАМО.