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Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании двоих детей в Москве

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Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании двоих детей в Москве

Москва, 22 ноября. Сотрудники полиции на северо-западе Москвы задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетний детей. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации полиции, в мае 41-летний мужчина в автобусе, который следовал по маршруту № 96 совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двоих детей 2008 года рождения.

Подозреваемого задержали на улице Свободы в Москве. В настоящее время возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Автор: Алексей Громов
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