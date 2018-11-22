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Грабители обнесли подмосковный салон связи, вырвав входную дверь

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Грабители обнесли подмосковный салон связи, вырвав входную дверь

Москва, 22 ноября. В подмосковном Одинцово неизвестные ограбили салон связи «Билайн», расположенный на Можайском шоссе, 22б. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сегодня около 5.00 утра грабители вырвали входную дверь, похватали все выставленные мобильные телефоны и гаджеты, которые были на витринах, а вот с дверью в подсобку справиться не смогли. Когда по тревоге прибыла группа быстрого реагирования, злоумышленников уже не было. Всего было похищено более 30 смартфонов, 

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

Автор: Тимур Румянцев
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