Два человека пострадали в ДТП с такси на северо-востоке Москвы

Москва, 22 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием машины такси произошло на северо-востоке Москвы, есть пострадавшие.

Как пишет РЕН ТВ, аварию зафиксировали в проезде Дежнева, 19, в районе Медведково: перевернулась машина такси, детальная информация уточняется.

По некоторым данным, пострадали два человека, их незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, им предстоит выяснить все обстоятельства случившейся аварии, пишет «Вечерняя Москва».