В московском метро отремонтировали 350 лестниц с 2013 года

Москва, 22 ноября. В российской столице отремонтировали 350 лестниц на 135 станциях городского метрополитена. Об этом пишет «Официальный сайт мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

С 2013 года специалистам удалось привести в порядок 350 лестниц на 135 станциях московского метрополитена, которые расположены не только в центре города, но и в отдаленных районах столицы, отмечает «Вечерняя Москва».

По словам Ликсутова, переходы получили повреждения из-за перепадов температур, осадков и нагрузок.