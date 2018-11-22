Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В московском метро отремонтировали 350 лестниц с 2013 года

38
0 Оставить комментарий

В московском метро отремонтировали 350 лестниц с 2013 года

Москва, 22 ноября. В российской столице отремонтировали 350 лестниц на 135 станциях городского метрополитена. Об этом пишет «Официальный сайт мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

С 2013 года специалистам удалось привести в порядок 350 лестниц на 135 станциях московского метрополитена, которые расположены не только в центре города, но и в отдаленных районах столицы, отмечает «Вечерняя Москва».

По словам Ликсутова, переходы получили повреждения из-за перепадов температур, осадков и нагрузок.

«За пять лет мы полностью обновили почти половину всех лестниц в переходах столичной подземки», — сообщил Максим Ликсутов.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.