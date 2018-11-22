Более тысячи московских пар приурочили свадьбы ко Дню матери

Москва, 22 ноября. Более тысячи пар в столице решили оформить отношения накануне Дня матери. Об этом пишет «Официальный сайт мэра Москвы» со ссылкой на слова начальника управления ЗАГС российской столицы Елены Ефремовой.

В преддверии праздника в отделах ЗАГС, дворцах и залах бракосочетаний будут звучать особенные поздравления, в том числе в адрес мам молодых пар, которые решили вступить в брак, и семьей, отмечающих 50, 55, 60, 65 и 70 лет со дня официального создания семьи.

«Специалисты ЗАГСов 23 и 24 ноября пожелают всем, кто приурочил свою свадьбу к одному из самых трогательных праздников, создать счастливую крепкую семью, в которой почитают старших, оберегают младших и не забывают самое дорогое на свете слово — мама», — сообщила Елена Ефремова.

Отметим, в текущем году День матери отметят 25 ноября — в последнее воскресенье месяца. Интересно, что молодые пары, решившие узаконить брак, чаще всего выбирают даты, приуроченные к праздникам, пишет «Вечерняя Москва».