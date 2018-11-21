Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мажоры разбросали полмиллиона рублей в московском ТЦ

47
0 Оставить комментарий

Мажоры разбросали полмиллиона рублей в московском ТЦ

Москва, 21 ноября. В московском торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной прошла «акция невиданной щедрости»: неизвестные раскидывали денежные купюры с четвертого этажа ТЦ. Все находившиеся внизу посетители ловили летящие к ним деньги.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в процессе ловли денег из-за жадности некоторых посетителей чуть было не произошла драка. Купюры также залетали и на этажи ниже. Пока остается неясным, какие цели преследовали мажоры.

По некоторым данным, всего было разбросано порядка полумиллиона рублей. Все купюры были расхватаны за считанные секунды.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.