Мажоры разбросали полмиллиона рублей в московском ТЦ

Москва, 21 ноября. В московском торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной прошла «акция невиданной щедрости»: неизвестные раскидывали денежные купюры с четвертого этажа ТЦ. Все находившиеся внизу посетители ловили летящие к ним деньги.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в процессе ловли денег из-за жадности некоторых посетителей чуть было не произошла драка. Купюры также залетали и на этажи ниже. Пока остается неясным, какие цели преследовали мажоры.

По некоторым данным, всего было разбросано порядка полумиллиона рублей. Все купюры были расхватаны за считанные секунды.