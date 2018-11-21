Вагон сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в Москве

Москва, 21 ноября. Вагон пассажирскгого поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в Москве, сообщили в экстренных службах.

Пострадавших при сходе вагона с рельс нет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Как пишет РИА Новости, вагон сошел с рельс на стрелке, людей внутри не было.

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