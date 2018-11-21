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Миллион рублей похитили из квартиры в центре Москвы

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Миллион рублей похитили из квартиры в центре Москвы

Москва, 21 ноября. Из квартиры дома на улице Пречистенка в Москве похитили миллион рублей, деньги находились в сейфе.

Потерпевший обнаружил, что дверные замки были вскрыты, а в квартире царил беспорядок. Неизвестные похитили чемодан, в котором находились личные вещи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве погибли женщина и ее двое детей. Муж погибшей выжил, его состояние тяжелое.

Автор: Ирина Селезнева
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