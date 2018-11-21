Музыка на крыше «Рабочего и колхозницы» прозвучит в Москве в 2019 году

Москва, 21 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в 2019 году будут возобновлены концерты с живой музыкой.

Летом 2018 года здесь играла живая музыка и любой желающий мог ее послушать. По четвергам исполняли классический репертуар и джаз, а по выходным звучала музыка для молодежи. В следующем сезоне руководство ВДНХ пообещало, что повторит эту практику.

Известно, что за лето на ВДНХ побывали 12 млн туристов и жителей российской столицы. Выставки посетили свыше сотни концертов, 14 экспозиций. Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют в ближайшие годы построить свыше 10 мостов, в том числе для пешеходов.