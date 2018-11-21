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В Москве построят 13 мостов в ближайшие годы

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В Москве построят 13 мостов в ближайшие годы

Москва, 21 ноября. Главный архитектор Москвы Сергей Кузцнецов сообщил, что 13 мостов планируется построить в ближайшие годы в российской столице.

Власти Москвы планируют построить более десяти мостов, в том числе для пешеходов. Главный архитектор добавил, что на улице Марка Шагала появится автомобильный мост.

Вдоль Кутузовского проспекта появится мост, готовится концепция. Проект моста в Мневниках находится на стадии строительства. Для столичных властей важно проектировать инженерные сооружения таким образом, чтобы оставлять место для бегунов и пешеходов.

Ранее Кузнецов назвал Лахта-центр в Петербурге удачным проектом.

Автор: Ирина Селезнева
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