Мать и двое детей сгорели в квартире в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП

Москва, 21 ноября. В многоквартирном доме в городе Щербинка в Новой Москве произошел пожар, при котором погибли женщина и ее двое детей, видео с места ЧП оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Прибывшие на место пожара медики срочно госпитализировали главу семейства Евгения, он находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, беременная мать Наталья с двумя детьми-двойняшками — Юлей и Женей отравились угарным газом.

По данным ФАН, в квартире на 12-м этаже загорелась кровать. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Правоохранительные органы проводят проверку по факту пожара.