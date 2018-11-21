Хрупкая девушка в Подмосковье скрутила вора в ювелирном магазине

Москва, 21 ноября. Продавец ювелирного магазина в подмосковном городе Подольск задержала вора, когда он пытался украсть украшения.

Инцидент произошел в ТЦ «Западный». По словам мужчины, он хотел приобрести браслет за 40 тысяч рублей и стал мерить. В момент, когда девушка-продавец застегнула браслет, незнакомец побежал к выходу.

Хрупкая сотрудница магазина поймала вора и попросила проходящего мимо молодого человека завести его обратно в павильон до приезда полиции. Пытавшийся украсть браслет мужчина был пьян, пишет «Подмосковье сегодня».

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