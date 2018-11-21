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Московская пенсионерка купила сверток риса за 100 тысяч рублей

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Московская пенсионерка купила сверток риса за 100 тысяч рублей

Москва, 21 ноября. Ранее судимый молодой человек убедил 85-летнюю пенсионерку из Москвы в том, что она сильно больна и продал ей сверток риса за 100 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пенсионерка обратилась в полицию, рассказав о звонке неизвестного. Мужчина представился врачом и сообщил, что женщина тяжело больна. Он предложил купить очень дорогие лекарства.

Мошенник приехал домой к пенсионерке и передал сверток, забрав 100 тысяч рублей. В бумаге была завернута пачка риса. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве, задержан 24-летний парень. Он находится под домашним арестом.

Ранее столичные власти рассказали о мошенниках, которые представляются электриками и требуют установить счетчики.

Автор: Ирина Селезнева
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