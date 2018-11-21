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Станцию метро «Ховрино» в Москве закроют на выходные

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Станцию метро «Ховрино» в Москве закроют на выходные

Москва, 21 сентября. Станция столичного метрополитена «Ховрино» закроется на выходные 24 и 25 ноября из-за строительства на Замоскворецкой линии станции «Беломорская», сообщили в метро Москвы.

Пассажиров в эти выходные между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино» будут возить автобусы. Работа станции будет возобновлена в штатном режиме утром 26 ноября.

Напомним, что власти Москвы планируют достроить станцию «Беломорская» до конца 2018 года. В сутки этой станцию могут пользоваться до 150 тысяч пассажиров.

Столичные власти работают над улучшением транспортной системы города. Ранее сообщалось, что станции Солнцевской линии помогли разгрузить пассажиропоток с восьми районов Москвы.

Автор: Ирина Селезнева
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