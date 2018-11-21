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Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

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Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

Москва, 21 ноября. Замначальника ситуационного центра Росгидромета России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в конце ноября.

Столичный регион находится на стыке циклона и антициклона, поэтому каждый день скачет атмосферное давление. В Подмосковье идет снег, а в столице пока нет сильных снегопадов.

Синоптик добавил, что к началу декабря жителям столицы можно ждать потепление. Ночная температура в Москве находится на отметке минус 3 градуса. 23 ноября столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, пишет RT.

Дневная температура до конца недели будет близка к 0. В начале декабря придет в Москву теплый воздушный фронт. Однако ситуация на дорогах постоянно усложняется, ее пик придется на середину месяца из-за подготовки к Новому году.

Автор: Ирина Селезнева
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