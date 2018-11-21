Неизвестный «заминировал» 11 станций метро в Москве
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Москва, 21 ноября. Неизвестный «заминировал» 11 станций московского метрополитена, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Утром 20 ноября в дежурную часть УВД на Московском метрополитене позвонили из спецслужб с сообщением о звонке неизвестного. Аноним рассказал об угрозе взрыва на 11 станциях метро.
Эвакуация пассажиров не проводилась, правоохранительные органы провели соответствующую проверку. Информацию проверяли 35 сотрудников силовых структур и 5 кинологов с собаками.
Осмотрены сами станции и прилегающая к ним территория. Взрывные устройства не найдены.