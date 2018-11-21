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На московских стройках погибли рабочие после падения с высоты

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На московских стройках погибли рабочие после падения с высоты

Москва, 21 ноября. Упавший на московской стройке бригадир скончался в больнице, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Днем 19 ноября в правоохранительные органы Москвы поступило сообщение о падении мужчины с высоты три метра. Инцидент произошел в поселке Первомайское, СНТ «Ватутинки». Пострадавшим оказался бригадир на стройке, уроженец Армении, его направили в ГКБ №7 имени Юдина.

20 ноября в полицию сообщили, что получивший перелом ключицы бригадир скончался в ГКБ №7. Его тело направили в морг Царицыно. В тот же день произошло еще одно падение с высоты на улице Минской.

На территории стройки ЖК «Снегири» обнаружили труп уроженца Узбекистана, зарегистрированного в поселении Сосенское. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия, тело направлено на экспертизу. Проводится проверка.

Автор: Ирина Селезнева
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