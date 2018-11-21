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В Москве отметят День русской словесности

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В Москве отметят День русской словесности

Москва, 21 ноября. В день рождения Владимира Даля, некоммерческое партнерство «Родное слово» организует по всей стране праздник русской словесности.

Автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль признан филологами одним из величайших популяризаторов русского языка. 22 ноября в редакции «Вечерняя Москва» состоится словарная игра, в которой примут участие известные лингвисты, журналисты и учителя.

В День словаря сотрудники ведущих вузов страны расскажут в школах Москвы о значимости родного языка. Как отмечает газета, с 19 по 23 ноября во всех школах и бибиотеках России будут проходить выставки словарей.

Автор: Ирина Селезнева
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