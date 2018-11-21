Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель скончался за рулем иномарки на трассе в Москве: опубликовано видео

52
0 Оставить комментарий

Водитель скончался за рулем иномарки на трассе в Москве: опубликовано видео

Москва, 21 ноября. Водитель скончался за рулем автомобиля в районе улицы Минской в Москве. Видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Мужчина 1965 года рождения потерял сознание, сидя за рулем иномарки. Его автомобиль въехал в ограждение. Вероятно, водитель скончался прямо на дороге.

На месте инцидента находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.