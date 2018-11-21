Водитель скончался за рулем иномарки на трассе в Москве: опубликовано видео

Москва, 21 ноября. Водитель скончался за рулем автомобиля в районе улицы Минской в Москве. Видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Мужчина 1965 года рождения потерял сознание, сидя за рулем иномарки. Его автомобиль въехал в ограждение. Вероятно, водитель скончался прямо на дороге.

На месте инцидента находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.