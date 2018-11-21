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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Москва, 21 ноября. Гидрометцентр России сообщил о потенциально опасной погоде в Москве 22 ноября из-за усиления ветра до 15 метров в секунду.

Уровень погодной опасности повысили до желтого. Завтра в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер со средней скоростью в 5-10 метров в секунду.

Синоптики предупредили об аномально высоком давлении в Москве. В непогоду жителям российской столицы следует отказаться от прогулок по городу и переждать стихию в зданиях. Следует припарковать автомобили подальше от деревьев и рекламных конструкций.

Автор: Ирина Селезнева
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