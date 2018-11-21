Несущая стена треснула в одной из квартир в центре Москвы

Москва, 21 ноября. В одной из квартир дома на улице Старая Басманная в Москве треснула несущая стена во время ремонтных работ.

В помещении на втором этаже задумали ремонт. Однако после ряда манипуляций треснула несущая стена. На место ЧП прибыли экстренные службы. Помещение осматривают, проверяя, представляет ли оно опасность для жильцов.

На месте инцидента находится префект ЦАО Владимир Говердовский. Обстоятельства происшествия выясняются, передает «Пятый канал». Также появилось видео.