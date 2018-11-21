Школьник и студент колледжа избили москвича

Москва, 21 ноября. В московском районе Перово школьник и студент-третьекурсник напали на мужчину и ограбили его, похитив 218 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Ученик восьмого класса и студент ограбили 32-летнего мужчину на улице 3-я Владимирская. Пострадавшего избили, похитив три мобильных телефона, золотое кольцо и часы.

Правоохранители задержали подростка 2004 года рождения, и молодого человека 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело о разбое, выясняются обстоятельства произошедшего, пишет РИАМО.

Ранее в Новой Москве задержали трех безработных мужчин, которые подозреваются в убийстве знакомого.