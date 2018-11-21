Жилой комплекс с ТЦ и океанариумом пострят на Поклонной горе в Москве

Москва, 21 ноября. Архсовет Москвы одобрил проект жилого комплекса на Поклонной горе, говорится в сообщении Москомархитектуры.

На месте долгостроя повится жилой комплекс с подземным общественным транспортом на улице Братьев Фонченко. Между его корпусами рядом с железной дорогой поставят шумозащитные экраны.

Здесь построят пять 11-ти этажных корпусов и три коруса по две секции. На нижнем уровне расположится автостоянка, на верхнем — ТЦ с океанариумом площадью в четыре тысячи квадратных метров, а также оздоровительным комплексом.

Власти предусмотрели создание образовательной инфраструктуры, наличие продуктовых и хозяйственных магазинов. Ранее власти Москвы предупредили об участившихся случаях мошенничества по продаже электросчетчиков.