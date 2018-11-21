Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жилой комплекс с ТЦ и океанариумом пострят на Поклонной горе в Москве

58
0 Оставить комментарий

Жилой комплекс с ТЦ и океанариумом пострят на Поклонной горе в Москве

Москва, 21 ноября. Архсовет Москвы одобрил проект жилого комплекса на Поклонной горе, говорится в сообщении Москомархитектуры.

На месте долгостроя повится жилой комплекс с подземным общественным транспортом на улице Братьев Фонченко. Между его корпусами рядом с железной дорогой поставят шумозащитные экраны.

Здесь построят пять 11-ти этажных корпусов и три коруса по две секции. На нижнем уровне расположится автостоянка, на верхнем — ТЦ с океанариумом площадью в четыре тысячи квадратных метров, а также оздоровительным комплексом.

Власти предусмотрели создание образовательной инфраструктуры, наличие продуктовых и хозяйственных магазинов. Ранее власти Москвы предупредили об участившихся случаях мошенничества по продаже электросчетчиков.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.