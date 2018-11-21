Москва выставит на торги здание под частное образовательное учреждение

Москва, 21 ноября. Департамент городского имущества Москвы сообщил, что в ноябре выставят на торги нежилое помещение в рамках проекта «Объект образования за рубль».

Здание находится на улице Народного ополчения, 11 на западе Москвы. В здании площадью 408 квадратных метра откроется детский сад или школа. Размер годовой аренды составляет более 4 млн рублей.

Победитель аукциона, который заключит контракт на 49 лет, перейдет на льготную ставку аренды в 1 рубль за квадратный метр. По словам главы департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, инвесторы проявляют большой интерес к программе, пишет РИАМО.

Программа началась в 2012 году, уже 33 образовательных учреждения работают по данному проекту. Ранее власти Москвы предупредили жителей об участившихся случаях мошенничества со счетчиками электричества.