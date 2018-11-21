Власти Москвы предупредили о мошенничестве с электросчетчиками

Москва, 21 ноября. Департамент ЖКХ Москвы предупредил москвичей о том, что участились случаи мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками Мосэнергосбыта и требуют жильцов заменить электросчетчики.

На дверях квартир москвичей стали появляться уведомления от мошенников о необходимости срочной замены приборов учета. Аферисты не только предлагают купить оборудование по завышенной цене, но и установить его.

Мосэнергосбыт призывает жителей российской столицы быть бдительными. В компании добавили, что поквартирных обходов сотрудники не делают, все работы проводятся по предварительной заявке.

А аферисты могут поставить некачественный счетчик, который может привести к выходу из строя холодильника, телевизора или другой бытовой техники.