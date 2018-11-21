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Детеныш краснокнижной гориллы родился в Московском зоопарке

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Детеныш краснокнижной гориллы родился в Московском зоопарке

Москва, 21 ноября. В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкой равнинной гориллы, говорится на официальном сайт мэра Москвы.

Данный вид животных находится на грани исчезновения, его занесли в Красную книгу. Отмечается, что рост детеныша составил 40 см при весе в 1,5 кг.

Через 8 месяцев примат начнет ходить. Пока большую часть времени детеныш находится на руках матери, пишет «Вечерняя Москва».

Московский зоопарк является старейшим в Европе и четвертым по площади после других зоопарков России. Он располагается на площади в 21 га.

Автор: Ирина Селезнева
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