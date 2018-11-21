Череп мамонта с кладом внутри нашли в Подмосковье

Москва, 21 ноября. Археологи нашли на Зарайской стоянке череп мамонта. По словам главы Минкультуры Московской области Нармин Ширалиевой, все находки после осмотра ученых попадают в Зарайский музей.

Стоянка древних людей в Зарайске стала неисчерпаемым источником артефактов. Осенью здесь нашли череп мамонта, кости, челюсти. Как отметил глава экспедиции Института археологии РАН Сергей Лев, ученые обнаружили очаг с костями животных, пятна угля и краски охры.

В черепе мамонта находились изделия из кремния для заготовки орудий. Также здесь был найден бифасиальный наконечник, что является большой редкостью.

По оценкам исследователей, культурный слой возрастом 20 тысяч лет хранит в себе еще много загадок. Зарайскую стоянку считают древнейшим пристанищем людей в Московской области.